Verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Unfallflucht

Nr. 0741

Gestern Nachmittag kam es in Rudow zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Kurz vor 18 Uhr zeigten die Zivilfahnder des Polizeiabschnitts 48 in der Neuköllner Straße den Anhaltestab, um einen Miet-Pkw mit vier Insassen zu überprüfen. Sofort beschleunigte der zu überprüfende Wagen, der in Richtung Waltersdorfer Chaussee unterwegs war. An der Kreuzung zur Groß-Ziethener Chaussee kollidierte das Fahrzeug mit Warnbarken einer Baustelle, setzte die Fahrt aber trotzdem fort. An der nächsten Kreuzung zur Schönefelder Straße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen, die an der roten Ampel warteten. Alle vier Insassen des Mietwagens ergriffen daraufhin die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Weitere alarmierte Einsatzkräfte konnten kurz darauf zwei mutmaßliche Insassen des Mini festnehmen, die nach Ihrer Überprüfung am Ort entlassen wurden. Bei dem Zusammenstoß mit den wartenden Fahrzeugen wurden zwei Autos beschädigt, zwei Insassen erlitten dabei schwere Nackenverletzungen und mussten durch Rettungskräfte der Feuerwehr in eine Klinik zur stationären Behandlung gebracht werden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die Ermittlungen übernommen. Die beiden am Ort entlassenen mutmaßlichen Insassen des Mini müssen sich nun auch wegen des Verstoßes gegen die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung verantworten.