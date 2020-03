Junge vermisst

Das vermisste Kind wird wie folgt beschrieben:

• ca. 1,46 m groß

• blonde, kurze Haare

• blaue Augen

• schlanke Statur

• Bekleidung: blauer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf der Brust, dunkelgraue bis schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle und Sohlenrand der Marke NIKE

• unterwegs mit einem schwarzen 26“ Mountainbike mit grün/weißer Aufschrift „Fideflash Sport“ und grüner Bereifung

Die Vermisstenstelle der Polizei fragt:

• Wer hat William KLÖTZEL seit dem 24. März, 16 Uhr, gesehen?

• Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.