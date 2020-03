Versuchter Aufbruch eines Geldausgabeautomaten - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0713

Nach einem versuchten Aufbruch eines Geldausgabeautomaten im vergangenen Dezember in Biesdorf bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei Männer am Freitag, 20. Dezember 2019, gegen 4 Uhr versucht haben, einen Geldausgabeautomaten, der im Eingangsbereich des U-Bahnhofs Elsterwerdaer Platz steht, mit einem Kuhfuß und einem Hydraulikspreizgerät aufzubrechen. Als erste Fahrgäste am Bahnhof erschienen, ergriff das Trio ohne Beute die Flucht.