Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 0707

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei Verdächtigen, die in Marzahn einen gemeinschaftlichen räuberischen Diebstahl begangen haben sollen. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen die gesuchte Frau und der gesuchte Mann am Mittwoch, 17. Juli 2019 in einem Drogeriemarkt im Einkaufscenter „Eastgate“ Ware eingesteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben.