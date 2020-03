Nr. 0705

In der vergangenen Nacht brannten in Lichterfelde zwei Autos. Ein Zeuge bemerkte gegen 2 Uhr Flammen an den in der Königsberger Straße geparkten Wagen und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Feuerwehrkräfte löschten die brennenden Fahrzeuge. Der Audi und der Mercedes wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.