Schwerverletzter nach Zusammenstoß zwischen Lastwagen und Auto

Nr. 0703

In Wilmersdorf kam es gestern Vormittag zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 53-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit einem Laster rückwärts aus einem Grundstück in den Fließverkehr der Franklinstraße und stieß dabei mit einem BMW zusammen, mit dem ein 56-Jähriger in der die Franklinstraße in Richtung Marchstraße unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen, der ein Polytrauma erlitten hatte, in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 führt die weiteren Ermittlungen.