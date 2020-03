Nach Zusammenstoß gegen Baum geprallt

Nr. 0702

Gestern Nachmittag kam es in Zehlendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 53-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit einem Alfa Romeo in der Berliner Straße in Richtung Clayallee unterwegs, als eine 31-Jährige mit ihrem Mercedes auf den Alfa Romeo auffuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Alfa Romeo nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf dem Mittelstreifen befindlichen Baum. Sanitäter brachten den 53-Jährigen und seine 45 Jahre alte Beifahrerin mit Rumpfverletzungen zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang, dauern an.