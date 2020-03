Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Nr. 0701

Gestern Abend nahmen Kräfte der 21. Einsatzhundertschaft in Mitte einen 31-jährigen Mann fest. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten gegen 20 Uhr zwei Personengruppen in der Badstraße Ecke Buttmannstraße in Streit. Dabei soll ein 29-Jähriger von insgesamt drei Männer geschlagen, getreten sowie durch mehrere Messerstiche verletzt worden sein. Aufgrund zweier zufällig vorbeikommender Passanten ließen die drei mutmaßlichen Täter von dem 29-Jährigen ab und flüchteten. Der Schwerverletzte erlitt mehrere Messerstiche in den Oberschenkel sowie in den Rücken und wurde durch die Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, in dem er notoperiert werden musste. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr. Im Zuge der Ermittlungen konnte einer der Tatverdächtigen kurze Zeit später am Tatort wiedererkannt und festgenommen werden. Er wurde für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 eingeliefert.