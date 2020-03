Fünf Verletzte bei Unfall

Nr. 0693

Bei einem Unfall gestern am späten Nachmittag in Alt-Friedrichsfelde sind zwei Männer, eine Frau und zwei Kinder verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 80-Jähriger gegen 17.55 Uhr mit seinem Suzuki in der Straße Alt-Friedrichsfelde in Richtung Rhinstraße unterwegs und fuhr in Höhe eines auf der anderen Straßenseite befindlichen Schnellrestaurants auf einen im rechten Fahrstreifen im Halteverbot stehenden Mitsubishi auf. Bei dem Aufprall wurden die vier Insassen des Mitsubishis, ein 26-Jähriger, eine gleichaltrige Frau, ein fünfjähriges Mädchen und ein drei Monate altes Baby verletzt. Sie wurden zu Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht wurden und verblieben dort zur Beobachtung. Der 80-Jährige erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen und kam zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik, die er anschließend wieder verlassen konnte. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.