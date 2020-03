Flasche in Richtung von Polizisten geworfen - Festnahme

Nr. 0677

Gestern Nachmittag hat ein Mann in Wedding eine Flasche in Richtung von zwei Polizisten geworfen. Gegen 15.40 Uhr befanden sich die beiden Polizeibeamten vor dem Haupteingang des Polizeiabschnitts 17 in den Osram-Höfen in der Oudenarder Straße, als der Mann plötzlich in ihre Richtung eine Flasche warf. Diese kam etwa 30 Meter von den Einsatzkräften entfernt auf dem Boden auf und ging zu Bruch. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Groninger Straße. Die Polizisten begaben sich daraufhin zu ihrem Funkwagen, stiegen ein und fuhren los, um dem Mann zu folgen. Plötzlich hielt der Mann ein Küchenmesser in der Hand und ging auf den Einsatzwagen zu. Daraufhin setzte der Kraftfahrer zurück, stoppte dann den Funkwagen in sicherer Entfernung und die beiden Polizisten stiegen aus. Mit ihren Schusswaffen in der Hand forderten sie den Mann, der weiter auf sie zu ging, auf, das Messer fallen zu lassen. Diesen Aufforderungen kam der Tatverdächtige nach. Anschließend begaben sich die Einsatzkräfte zu dem Mann, brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Das Messer beschlagnahmten die Polizisten. Nach Angaben des Festgenommenen soll sich in der Flasche, die er geworfen hatte, Terpentin befunden haben. Der 50-Jährige wurde anschließend in eine Klinik gebracht, einem Arzt vorgestellt und verblieb dort stationär.