Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Nr. 0676

Gestern Abend soll es in Moabit zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete eine 28-jährige Passantin gegen 21.30 Uhr einen Mann in der Rathenower Straße Ecke Otto-Dix-Straße, der einen Streit mit einem anderen Mann gehabt und diesen angegriffen haben soll. Der mutmaßliche Angreifer soll den Mann zunächst auf die Fahrbahn geschubst und dann mit einem Fahrradständer geschlagen haben. Anschließend ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte nahmen ihn kurz darauf in der Seydlitzstraße vorläufig fest. Währenddessen versorgten Sanitäter den Verletzten am Ort und brachten ihn mit Kopfverletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus, in dem der 38-Jährige anschließend zur Ausnüchterung verblieb. Der Festgenommene im Alter von 30 Jahren wurde zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Eine zuvor durchgeführte Atemalkoholkontrolle hatte einen Wert von rund 2,3 Promille ergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Angreifer entlassen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 übernommen.