Schwerer Raub auf Zigarettengroßhandel

Nr. 0675

Vier Unbekannte haben gestern Mittag in Tempelhof einen Tabakwarenhandel überfallen. Zunächst verschaffte sich gegen 12.30 Uhr ein Mann unter einem Vorwand Zutritt zu den Firmenräumen in der Gottlieb-Dunkel-Straße. Mit ihm drangen dann zwei mutmaßliche Komplizen in die Räumlichkeiten ein. Drohend mit einer Schusswaffe erhielten die Maskierten bereitgehaltenes Geld für das Tagesgeschäft von den fünf Angestellten, zwischen 34 bis 54 Jahren alt, die sie kurzzeitig in ihre Gewalt gebracht hatten. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter erwartete das Trio mit einem Fluchtfahrzeug, in dem alle anschließend in Richtung Industriestraße unerkannt entkommen konnten. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 hat die Ermittlungen übernommen.