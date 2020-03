Brand in Restaurant

Nr. 0674

Kräfte der Berliner Feuerwehr löschten in der vergangenen Nacht ein Feuer in einem Restaurant in Charlottenburg. Kurz nach 22 Uhr sollen Passanten das Klirren von Glas gehört und Feuerschein in dem in einem Wohnhaus befindlichen Lokal am Savignyplatz gesehen haben. Ersten Erkenntnissen nach zündeten Unbekannte einen auf der Rückseite des Restaurants befindlichen Stapel Altpapier an. Durch die Hitze des Brandes sei ein Küchenfenster zerborsten und das Feuer konnte sich im Inneren des Lokals ausbreiten. Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten sich vorsorglich selbstständig in Sicherheit gebracht, konnten jedoch, nachdem die Brandbekämpfer das Feuer gelöscht hatten, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.