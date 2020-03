Nr. 0672

In der vergangenen Nacht hat in der Tiroler Straße in Pankow ein geparkter Transporter gebrannt. Gegen 1.25 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer an der Front des Fahrzeugs einer Firma für Facilitymanagement und alarmierten Polizei sowie Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Transporter brannte im Frontbereich komplett aus. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein vor dem Transporter geparkter Ford am Heck beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung übernommen.