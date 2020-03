Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Nr. 0669

In der vergangenen Nacht brannte in Wilmersdorf ein Auto in einer Tiefgarage. Die gegen 22.15 Uhr in die Albrecht-Achilles-Straße gerufene Feuerwehr löschte den Brand an dem über 15 Jahre alten BMW, der auf einem der Stellplätze in der Tiefgarage abgestellt war. Der Wagen wurde durch die Flammen komplett zerstört und die Tiefgarage war durch das Feuer stark verrußt. Auch weitere darin abgestellte Fahrzeuge waren mit Ruß überzogen, genauso wie die Räumlichkeiten und Waren eines angrenzenden Supermarktes, der daraufhin durch die Filialleitung geschlossen werden musste. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.