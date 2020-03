Autos zusammengestoßen - zwei Schwerverletzte

Nr. 6667

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der vergangenen Nacht in Spandau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 49-Jähriger gegen Mitternacht mit einem Pkw von der Nauener Straße kommend in den Kreuzungsbereich Seegefelder Straße/Zeppelinstraße/Nauener Straße ein und stieß dort mit dem Auto eines 30-Jährigen zusammen, der von der Zeppelinstraße kommend nach links in die Seegefelder Straße abbiegen wollte. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Der Jüngere stand zudem unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.