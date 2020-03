Polizist rassistisch beschimpft

Nr. 0666

In der vergangenen Nacht ist ein Polizeibeamter in Gesundbrunnen rassistisch beschimpft worden. Der Polizeimeister und sein Kollege sowie eine weitere Funkwagenbesatzung wurden gegen 22.40 Uhr zu einer gegenwärtigen Bedrohung in der Wiesen- Ecke Hochstraße alarmiert und nahmen am Ort einen 42-Jährigen vorläufig fest, nachdem er den bisherigen Erkenntnissen nach einen 26-Jährigen angesprochen und verbal bedroht haben soll. Die Beamten forderten den 42-Jährigen zunächst auf, die Hände aus den Taschen zu nehmen und sich auf den Boden zu legen. Da er die Aufforderungen ignorierte, brachten ihn die Polizisten zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Bei der anschließenden Personalienfeststellung schaute der Festgenommene dann in Richtung des Polizeimeisters und beleidigte diesen aufgrund seiner Hautfarbe. Im Anschluss führten die Einsatzkräfte eine Atemalkoholkontrolle bei dem 42-Jährigen durch. Diese ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene am Ort entlassen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung mit rassistischem Hintergrund gefertigt. Die Ermittlungen zur Beleidigung werden beim Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin geführt.