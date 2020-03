Feuer in Obdachlosenunterkunft - Mann lebensgefährlich verletzt

Nr. 0663

Gestern Abend wurde bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Kladow ein Mann lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte ein Bewohner der Unterkunft in der Sakrower Landstraße gegen 18.30 Uhr Rauchentwicklung im Zimmer eines 49-Jährigen und alarmierte daraufhin den Leiter des Hauses. Gewaltsam öffnete der gerufene 54-Jährige die Tür der Wohnung und zog mit einem gleichaltrigen Zeugen den nicht mehr ansprechbaren und lebensgefährlich Verletzten aus der stark verqualmten Wohnung. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr unternahm der Leiter Wiederbelebungsversuche, die erfolgreich waren. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen im Zimmer und der Bewohner der Brandwohnung kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Es besteht weiter Lebensgefahr. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.