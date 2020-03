Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0662

Gestern Mittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Mariendorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 76-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit einem Skoda auf der Britzer Straße in Fahrtrichtung Buckower Damm unterwegs. Dabei fuhr er im linken Fahrstreifen. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Grüntenstraße hielt auf der rechten Spur eine Autofahrerin mit ihrem Wagen vor der dortigen Fußgängerfurt an, um Fußgängerinnen die Straße überqueren zu lassen. Der 76-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt weiter und erfasste ein achtjähriges Mädchen, welches die Straße überqueren wollte. Sie erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und Becken und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.