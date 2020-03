Mehrere Brandstiftungen

Marzahn-Hellersdorf/Lichtenberg

In der vergangenen Nacht brannten in Marzahn und Friedrichsfelde mehrere Autos und Gegenstände. Menschen kamen dadurch nicht zu Schaden.

Nr. 0655

Ein Passant bemerkte gegen 1.45 Uhr in der Allee der Kosmonauten zwei brennende Toyota auf dem Gelände eines Autohauses. Daraufhin alarmierte er die Rettungskräfte. Neben den beiden Toyota wurden drei weitere Fahrzeuge, zwei Lexus und noch ein Toyota, durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 0656

Gegen 3.30 Uhr setzten bisher Unbekannte in der Seddiner Straße, auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs Friedrichsfelde Ost, mehrere Müllcontainer und ein Toilettenhäuschen in Brand. Die weiteren Ermittlungen dazu hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.

Nr. 0657

Polizeikräfte entdeckten ebenfalls gegen 3.30 Uhr an einer Tankstelle in der Rhinstraße ein kleines Feuer an einer Zapfsäule und löschten den Brand. Durch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr erfolgte zudem eine Nachkontrolle. Auch hierzu hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 0658

Etwas mehr als eine Stunde später, gegen 4.40 Uhr, bemerkten Objektschutzkräfte Flammen an zwei getrennt voneinander geparkten Fahrzeugen eines Autohauses in der Rhinstraße. Es brannten ein Mercedes der E-Klasse und ein Mercedes Sprinter. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brände und es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Ein weiterer Mercedes wurde durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.