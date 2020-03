Gefährliche Körperverletzung

Nr. 0653

Gestern Nachmittag haben Unbekannte einen Mann in Hellersdorf geschlagen und getreten. Zuvor kam es gegen 14.30 Uhr in der Kastanienallee zu einem Streit zwischen dem 31-Jährigen und einem Mann aus einer mindestens vierköpfigen Gruppe. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung erhielt das Opfer einen Schlag ins Gesicht und wurde zu Boden geschubst. Dort traten und schlugen die Gruppenmitglieder dann auf den am Boden Liegenden ein und flüchteten anschließend unerkannt in Richtung Janusz-Korczak-Straße. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 6.