Hausfassaden mit Farbe besprüht

Nr. 0651

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Sachbeschädigung in Friedrichshain. Ein Zeuge alarmierte gegen 23.45 Uhr die Polizei in die Rigaer Straße, nachdem er zwei Männer dabei beobachtet hatte, wie diese die Fassaden von vier aneinandergrenzenden Mehrfamilienhäusern mit schwarzer Lackfarbe besprüht hatten. Anschließend flüchteten die Täter auf Fahrrädern. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen.