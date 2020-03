Einbruch in Elektronikgeschäft

Nr. 0647

Heute früh brachen fünf Personen in ein Geschäft in einem Einkaufscenter in Steglitz ein. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten die Maskierten gegen 5.15 Uhr durch eine Tür zum Treppenhaus, die sie aufbrachen, um in das Center an der Schloßstraße zu gelangen. Dort hebelte die Gruppe die Glastür des Computerfachgeschäfts auf und brach in einen Lagerraum ein. Sie entwendete aus diesem Raum mehrere Dutzend Smart-Phones und Tabletts. Die Einbrecher flüchteten mit der Beute in einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom Fachkommissariat der Direktion 4 übernommen.