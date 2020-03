Wohnanhänger brennt aus

Nr. 0644

In Wedding brannte in der vergangenen Nacht ein am Fahrbahnrand abgestellter Wohnanhänger aus. Kurz vor 2 Uhr bemerkte ein Passant in der Transvaalstraße den brennenden Anhänger und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen sich zwei Männer, 29 und 36 Jahre alt, am Vorabend in dem Wohnwagen aufgehalten haben und in Streit geraten sein. Danach verließ einer der Männer den Wagen. Gegen 1.50 Uhr geriet der Wagen in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der 36-Jährige unverletzt in der Nähe des Anhängers auf der Straße und sein Mitbewohner hatte sich vom Brandort entfernt. Der 29-Jährige wurde gegen 6 Uhr in der Nähe in einem Park schlafend angetroffen, festgenommen und einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben. Er ist mittlerweile nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung dauern an.