Nach Körperverletzung Festnahmen auf Bahnsteig

Nr. 0643

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in Wedding zwischen einer Frau und zwei Männern gerufen. Nach Angaben der 40-Jährigen saß sie gegen 17.30 Uhr am Leopoldplatz auf einer Parkbank, als zwei Männer hinzukamen und sie aufgefordert hätten, die Bank zu verlassen. Zwischen den drei Personen soll es in der Folge zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Beide Männer sollen ein Messer bei sich gehabt haben und einer von ihnen soll der 40-Jährigen in der Folge des Streits den Messergriff gegen den Kopf geschlagen haben. Anschließend soll das Duo in Richtung U-Bahnhof Leopoldplatz weggegangen sein. Ein Zeuge und die Angegriffene folgten den beiden Männern und riefen die Polizei. Alarmierte Kräfte des Polizeiabschnitts 17 trafen einen der Tatverdächtigen, einen 29-Jährigen mit einem Messer in der Hand auf dem Bahnsteig an und forderten diesen mit der Dienstwaffe in der Hand auf, das Messer fallen zu lassen, was dieser auch tat. Sein Begleiter, ein 38 Jahre alter Mann, wurde in der Nähe von Kräften festgenommen. In seiner Jackentasche fanden die Polizisten ein Messer, an dem sich ein Beamter leicht verletzte. Der 38-jährige Festgenommene wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Sein jüngerer Begleiter wurde am Ort überprüft und konnte danach seinen Weg fortsetzen. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 übernommen und dauern an.