Mitarbeiter eines Discounters überfallen

Nr. 0641

Vier maskierte Unbekannte haben gestern Abend mehrere Mitarbeiter eines Discounters in Mitte überfallen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die Unbekannten gegen 22.10 Uhr eine Hintertür zu der Discounterfiliale in der Schillingstraße aufgehebelt und das Geschäft betreten haben. Mit Machete, Kuhfuß, Schraubendreher und Reizgas sollen sie zwei anwesende Mitarbeiter bedroht und das Aushändigen von Bargeld gefordert haben. Eine dritte Mitarbeiterin soll von den Kriminellen zu Boden gestoßen worden sein. Anschließend flüchtete das Quartett in Richtung Ifflandstraße, versprühten aber davor noch Reizgas in den Räumen. Die zu Boden gestoßene Mitarbeiterin musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.