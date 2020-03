Mann rassistisch beleidigt und geschlagen

Nr. 0639

Wegen des Verdachts der rassistischen Beleidigung und Köperverletzung muss sich seit gestern Abend ein 61-jähriger deutscher Staatsangehöriger verantworten. Der Tatverdächtige soll gegen 19 Uhr in der Nordhauser Straße einen 41-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen rassistisch beleidigt und anschließend mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Nach der Tat soll sich der offensichtlich Alkoholisierte entfernt haben. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte er jedoch namhaft gemacht und seine Wohnanschrift ermittelt werden. Die Ermittlungen, die von einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes geführt werden, dauern an.