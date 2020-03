Desinfektionsmittel verschwunden

Nr. 0638

Auf dem Polizeiabschnitt 51 in der Wedekindstraße in Friedrichshain wurde das Fehlen von mindestens zwei Kartons mit Handdesinfektionsmitteln festgestellt. Nach den bisherigen Erkenntnissen stellte der Hausmeister am 12. März 2020 das Fehlen beider Kartons in einem Kellerraum fest, die dort seit dem 6. März gestanden hatten. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet, um zu klären, ob die 24 Ein-Liter-Flaschen verbraucht, weitergegeben, anderweitig verschlossen oder entwendet wurden.