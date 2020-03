Frau fremdenfeindlich beleidigt und verfolgt

Nr. 0637

Gestern zeigte eine Frau auf dem Polizeiabschnitt 43 eine Beleidigung und Bedrohung an. Die 29-Jährige gab an, dass sie am Samstag, den 14. März, in Zehlendorf am Teltower Damm mit ihrer neunjährigen Tochter gegen 18.25 Uhr in den Bus der Linie 118 eingestiegen war. In dem Bus soll sie durch einen männlichen Fahrgast, vermutlich wegen ihres getragenen Kopftuches, beleidigt worden sein. Als sie in der Nähe der Clauertstraße den Bus verließ, soll der Unbekannte ihr gefolgt sein und habe dann ein Messer aus einer Jackentasche geholt, aufgeklappt und ihr gezeigt. Anschließend soll der Mann in unbekannte Richtung weggegangen sein. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.