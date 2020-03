Nr.0636

Gestern Abend gegen 20 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst einer Bankfiliale in Tiergarten die Polizei. Unbekannte hatten einen Geldausgabeautomaten einer Filiale am Potsdamer Platz aufgehebelt und nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld entwendet. Die Ermittlungen wegen Besonders schweren Diebstahls dauern an.