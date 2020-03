Zwei verletzte Motorradfahrer nach Fahrt in den Gegenverkehr

Nr. 0635

Heute Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wannsee, bei dem zwei Motorradfahrer schwer verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen nach habe der 57- jährige Fahrer eines Peugeot kurz nach 12 Uhr den Kronprinzessinnenweg in Richtung S-Bahnhof Wannsee befahren und sei aus bislang noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Hierbei sei es zum Zusammenstoß mit zwei 39 und 47 Jahre alten Motorradfahrern gekommen, bei dem der 47-Jährige über den Zaun zu den S-Bahngleisen geschleudert worden sein soll. Kräfte der Feuerwehr retteten den Verletzten nach Abschalten des Stromes der S-Bahngleise und brachten ihn mit Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige erlitt einen Armbruch und wurde ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme war der Kronprinzessinnenweg zwischen Tillmannsweg und der Straße Am Sandwerder gesperrt. Die Unfallbearbeitung übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4.