Mit Auto in Geschäft gefahren – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Anschließend begaben sich zwei dunkel gekleidete Männer durch die nun offene Tür in das Bekleidungsgeschäft und entwendeten überwiegend Jacken, Schuhe und Hosen der Firmen Canada Goose, C. Louboutin, Celine, Off White, Stone Island und Thom Browne. Kurze Zeit später stiegen die Täter wieder in das am Heck beschädigte Auto und flüchteten über die Markgrafenstraße in südliche Richtung.