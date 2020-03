Toter entdeckt – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0620

Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Lichtenrade ermittelt seit gestern Nachmittag die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt. Ein Verwandter hatte gegen 15 Uhr einen 84-Jährigen tot in dessen Einfamilienhaus in der Pechsteinstraße gefunden und die Polizei alarmiert. Aufgrund der Auffindesituation bestand der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Eine Obduktion am heutigen Vormittag bestätigte den Verdacht. Die Ermittlungen dauern an.