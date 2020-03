Raub in Spätkauf

Nr. 0616

Gestern Abend überfielen zwei Unbekannte ein Geschäft in Neukölln und verletzten den dortigen Angestellten leicht. Nach ersten Erkenntnissen betraten gegen 22.45 Uhr zwei maskierte Männer den Laden in der Sonnenallee, bedrohten den am Kassentresen stehenden Mitarbeiter mit einem Messer und sprühten dem 28- Jährigen Reizgas ins Gesicht. Die beiden mutmaßlichen Räuber entnahmen die Tageseinnahmen aus der Kasse und warfen dem Angestellten beim Verlassen des Geschäftes eine Flasche an den Kopf, ehe sie über die Sonnenallee flüchteten. Der Überfallene erlitt Augenreizungen und klagte über Kopfschmerzen. Durch eintreffende Rettungskräfte wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat der Direktion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.