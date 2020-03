Festnahmen nach mutmaßlichem Rauschgifthandel

Nr. 0614

In der vergangenen Nacht haben Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 18 zwei mutmaßliche Rauschgifthändler in Gesundbrunnen festgenommen. Bei der Überprüfung eines VW in der Brunnenstraße gegen 22.15 Uhr fanden sie über 20 verkaufsgeeignete Plastikverpackungen, die mit rauschgiftverdächtigen Substanzen befüllt waren. Dazu beschlagnahmten sie über 1000 Euro und Handys aus dem Fahrzeug. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 25-jährigen Fahrer des Autos, der nun auch im Verdacht steht unter dem Einfluss von Rauschmitteln den Pkw geführt zu haben, erbrachte weitere Beweismittel. Er und sein 20-jähriger Beifahrer wurden dem Rauschgiftkommissariat der Polizeidirektion 1 überstellt, dass die beiden heute dem Ermittlungsrichter vorstellen wird, um Haftbefehle zu erlangen.