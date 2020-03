Autotür geöffnet - Radfahrer verletzt

Nr. 0613

Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg erlitt gestern Mittag ein Radfahrer schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 27-Jähriger gegen 12.30 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Straße die Fahrertür seines am Fahrbahnrand geparkten Peugeot ein Stück geöffnet, um auszusteigen. In diesem Moment fuhr ein 21-Jähriger auf seinem Fahrrad an dem Wagen vorbei, stieß gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.