Nr.0612

Wegen des Verdachts einer Brandstiftung an einem Fahrzeug in Hellersdorf ermittelt seit gestern Abend ein Brandkommissariat. Zeugen hatten gegen 21.20 Uhr Feuer an einem in der Mittenwalder Straße geparkten Mercedes Sprinter bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei verständigt. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand.