Bus und Radfahrer stoßen zusammen

Nr. 0604

Gestern Nachmittag kam es in Schöneberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Bus. Angaben von Zeugen zufolge, war der Bus der BVG der Linie 106 kurz nach 15.30 Uhr auf der Hedwig-Dohm-Straße in Richtung Wilhelm-Kabus-Straße unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich Tempelhofer Weg/Hedwig-Dohm-Straße/Hildegard-Knef-Platz/Wilhelm-Kabus-Straße ein, als ein 25-jähriger gegen die linke Seite des Busses stieß. Der 62-jährige Busfahrer möchte den Radler noch im Seitenspiegel wahrgenommen haben, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Eine 46-Jährige und ein 58-jähriger Zeuge gaben an, dass sie ebenfalls sahen, wie der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung gegen die linke Seite des Busses fuhr. Der Radfahrer stürzte und erlitt eine Kopfplatzwunde sowie Verletzungen der Schulter und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Unfallstelle kurzfristig gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernahm die weitere Verkehrsunfallbearbeitung.