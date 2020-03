Versuchter Diebstahl eines Geldautomaten

Nr. 0602

Unbekannte versuchten in der vergangenen Nacht in Charlottenburg einen Geldautomaten aus einem Hotel zu entwenden. Den bisherigen Ermittlungen zu Folge hörte ein in der Lobby befindlicher Mitarbeiter eines Hotels am Kurfürstendamm gegen 0.20 Uhr Geräusche aus einem Durchgangsraum. Als er diesen betrat, stellte er einen vermummten Mann fest, der ihn aufforderte zu gehen. Der Aufforderung kam der Angestellte nach und rief die Polizei. Die alarmierten Kräfte konnten im Durchgangsraum nur noch den Geldautomaten mit durchtrennten Kabeln feststellen. Die Täter waren bereits ohne Beute und unerkannt geflohen. Die Ermittlungen dauern an.