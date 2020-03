Ermittlungen nach Häuslicher Gewalt - Festnahme

Nr. 0591

Heute Morgen soll es in Marienfelde zu einem Fall von Häuslicher Gewalt gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 33-Jähriger gegen 7.20 Uhr vor einer Schule im Erbendorfer Weg seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen haben. Alarmierte Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Ort ein und nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest. Die 28-Jährige kam mit Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen in ein Krankenhaus, das sie nach einer Behandlung wieder verlassen konnte. Die Einsatzkräfte fanden am Tatort zwei Einhandmesser und beschlagnahmten sie. Der 33-Jährige kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurde dem Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 47 übergeben. Er soll morgen einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.