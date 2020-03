Polizist angegriffen

Nr. 0589

In der vergangenen Nacht griff ein Mann einen Polizisten in Kaulsdorf an. Nach bisherigen Ermittlungen wurden Polizeikräfte des Abschnitts 63 gegen 23.20 Uhr zu einem Privatgrundstück in die Brodauer Straße alarmiert, da dort ein offensichtlich alkoholisierter Mann mit einem Transporter gegen einen Zaun gefahren sein soll. Die Fahrzeugschlüssel des angetroffenen 41-Jährigen wurden sichergestellt und auf einem Polizeiabschnitt hinterlegt.

Gegen 0.25 Uhr wurden die Polizeikräfte erneut zu dem Privatgrundstück alarmiert. Sie verwiesen den 41-Jährigen und seine 38-jährige Begleiterin des Grundstücks. Als der Mann der Aufforderung nicht nachkam und die Einsatzkräfte ihn in Richtung Ausfahrt schoben, beleidigte er diese. Dann entfernte sich der Tatverdächtige zunächst vom Ort, kam jedoch kurz darauf zu den Polizeikräften zurück und schlug einem Polizisten mit einer Faust ins Gesicht. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und mit Hilfe von alarmierten Unterstützungskräften in ein Gewahrsam gebracht. Hier musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Danach wurde er entlassen.

Den zuvor sichergestellten Fahrzeugschlüssel kann sich der 41-Jährige nun auf einem Polizeiabschnitt abholen. Der Polizist wurde leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.