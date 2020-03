Mietwagen mit selbstgebauter Pyrotechnik beschädigt

Nr. 0583

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Mietwagen in Plänterwald beschädigt. Zeugen hatten 23.10 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem sie von einem Parkplatz in der Straße Am Treptower Park einen sehr lauten Knall gehört hatten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Mietfahrzeug, ein Mercedes, offenbar mittels scheinbar selbstgebauter Pyrotechnik beschädigt worden war. Auch zwei danebenstehende Fahrzeuge wurden durch herumfliegende Autoteile beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.