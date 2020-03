Mehrere Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0582

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lichtenberg, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen, soll der 18-jährige Fahrer eines VW kurz nach 21 Uhr in der Bornitzstraße aus einer Parktasche herausgefahren sein. Ein 37-jähriger Toyota-Fahrer soll die Bornitzstraße in Richtung Siegfriedstraße in diesem Moment befahren haben, als es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall sei der VW auf den Gehweg geschleudert und an einem Zaun zum Stehen gekommen sein, während der Toyota gegen einen Lichtmast prallte. Eintreffende Rettungskräfte haben den Fahrer des VW mit Rumpfverletzungen und seine 16-jährige Beifahrerin mit Fußverletzungen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Die 44-jährige Beifahrerin des Toyota-Fahrers sei mit einem Handgelenksbruch ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht worden und verblieb dort stationär. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Die weitere Unfallbearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6.