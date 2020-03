Hitlergruß bei Versammlung

Nr. 0580

Gestern Nachmittag soll ein Mann bei einer Versammlung zum Weltfrauentag in Mitte den Hitlergruß gezeigt haben. Gegen 17.45 Uhr meldeten mehrere Zeuginnen unabhängig voneinander, dass sie bei der Endkundgebung am Alexanderplatz einen Mann in der Menge beim Zeigen des Hitlergrußes gesehen haben wollen. Die Einsatzkräfte stellten bei der anschließenden Überprüfung des 54-Jährigen auch noch ein Messer sicher. Die Atemalkoholkonzentration bei einem freiwilligen Test ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Der Tatverdächtige konnte nach seiner Überprüfung, die Versammlung war inzwischen beendet, wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.