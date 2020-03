Mutmaßliches Kokstaxi entdeckt

Nr. 0579

Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 53 wollten heute Morgen in Kreuzberg nur einen Gurtverstoß ahnden und stießen dabei auf ein mutmaßliches Kokstaxi. Die Kontrolle fand gegen 7.40 Uhr in der Kottbusser Straße statt. Als der 40-jährige Autofahrer seine Personalpapiere dazu aus seinem Portemonnaie nehmen wollte, fällt den Kräften eine hohe Geldsumme darin auf. Die anschließend freiwillig gestattete Durchsuchung soll dann mehr als 20 offenbar mit Kokain gefüllt Gefäße und weiteres Geld zu Tage gebracht haben. Das Bargeld, die Gefäße und der VW wurden beschlagnahmt. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.