Polizist attackiert und verletzt

Nr. 0577

Ein alkoholisierter Mann hat in der vergangenen Nacht einen Polizisten in Mitte attackiert und mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Zur Klärung eines Hausfriedenbruchs wurden die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 57 zum U-Bahnhof Alexanderplatz gerufen. Dort trafen sie auf den tatverdächtigen 39-jährigen Mann, der dann während der Sachverhaltsaufnahme einem Polizeiobermeister mit der Faust in das Gesicht schlug. Die Dienstkräfte fesselten den Renitenten, der auch weiterhin versucht haben soll, sich seiner Festnahme zu entziehen. So soll er sich in einem Polizeifahrzeug mehrfach auf den Boden fallen lassen haben. Die Polizisten mussten den 39-Jährigen in das Fahrzeug drücken und fuhren ihn zu einer Blutentnahme. Der Polizist erlitt eine leichte Gesichtsverletzung, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Der Tatverdächtige kam nach einer Blutentnahme und Personalienfeststellung wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf den Polizisten verantworten.