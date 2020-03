Antisemitische Schmierereien an Wohnhaus

Nr. 0576

An einem Wohnhaus in Charlottenburg haben Unbekannte antisemitische Beleidigungen geschmiert. Eine Zeugin alarmierte gestern Abend gegen 20.15 Uhr die Polizei in die Pestalozzistraße, nachdem sie die Schmierereien an der Haustür des Wohnhauses gesehen hatte. Einsatzkräfte machten den Schriftzug unkenntlich. Der Polizeiliche Staatsschutz führt die Ermittlungen wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung.