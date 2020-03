Nr. 0570

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn wurde heute Vormittag in Köpenick ein Fußgänger tödlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen überquerte der Mann gegen 11.30 Uhr die Gleise der Tramlinie 62 in Höhe der Karlstraße und wurde durch eine in den Haltestellenbereich einfahrende Bahn, die von der Altstadt kommend in Richtung Wendenschloßstraße fuhr, erfasst und in der Folge überrollt. Der Fußgänger erlitt tödliche Verletzungen. Der Tramfahrer musste mit einem Schock ambulant behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernommen.