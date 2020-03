Brennende Fahrzeuge

Nr. 0562

In der vergangenen Nacht brannten in Kreuzberg drei Autos. Gegen 2 Uhr wurde ein vorbeifahrender Autofahrer auf einen brennenden Mercedes an der Kreuzung Dessauer Straße Ecke Hafenplatz aufmerksam und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Mercedes vollständig ausbrannte. Ein BMW und ein Peugeot, die neben dem geparkten Mercedes standen, wurden durch die Flammen stark beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten waren die Dessauer Straße sowie der Hafenplatz für knapp eine Stunde vollständig gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen.