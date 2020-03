Körner ausgestreut

Nr. 0560

Vorgestern Nachmittag beobachteten Polizisten einen Mann dabei, wie er in Mitte Körner im Straßenland verstreute. Gegen 15.15 Uhr sahen Fahnder eines Polizeiabschnittes einen später identifizierten 69-Jährigen dabei, wie er aus Tüten heraus Futtermittel im Bereich des Hausvogteiplatzes verstreute. Da der Verdacht bestand, dass es sich dabei um sogenannten Giftweizen gehandelt haben könnte, sprachen die Einsatzkräfte den Mann an und überprüften ihn. Vorausgegangen waren dazu in den vorhergegangenen Wochen mehrere Feststellungen toter Tauben und daraus mehrere Polizeieinsätze. Der Mann soll den Polizeikräften gegenüber angegeben haben, dass er sich der Rattenplage in der Umgebung angenommen habe, die aus seiner Sicht bestünde. Die Polizisten brachten den Mann in ein Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Einer freiwilligen Durchsuchung seiner Wohnung stimmte er zu, bei der die Polizeibeamten weitere Beweismittel fanden. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 69-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der schweren Gefährdung durch Freisetzen von Giften ermittelt.